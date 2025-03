Consapevolezza e detenzione tra le pagine

Raccoglie storie di persone in cammino di consapevolezza in carcere, raccontate dagli operatori di Liberation Prison Project Italia, il libro di Alessandro Chiarelli dal titolo ‘Nessuno escluso’ (Nalanda Edizioni, 2025) che oggi alle 10 sarà presentato alla biblioteca Ariostea (via Scienze 17).

Con l’autore, parteciperanno alla discussione su ‘La pena deve tendere alla rieducazione del condannato’: Nicola Bianchi del Carlino, Maria Vaghi di Liberation Prison Project, la consigliera Marzia Marchi e la garante dei detenuti Manuela Macario.