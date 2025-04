Consapevolezza sull’autismo, il ruolo di scuola, Ausl e Asp

In occasione della Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo che si svolge ogni anno il 2 aprile, l’Ausl ribadisce il suo impegno nel supporto ai disturbi dello spettro autistico attraverso l’attività specialistica dell’unità operativa di Neuropsichiatria infanzia adolescenza (Uonpia) – diretta da Franca Emanuelli –, che include lo Spoke autismo (coordinato e diretto da Francesca Masina, neuropsichiatra Infantile con incarico di altissima specializzazione in materia di Asd).

Inoltre, alla scuola superiore Carducci è stato organizzato, in collaborazione con Cts/Sportello Autistico (presente all’interno della scuola) e il Comune un evento che si terrà il 7 aprile: ‘Autismo: non solo il 2 aprile, 365 giorni all’anno per costruire un futuro progetto di vita’. Il focus dell’incontro sarà proprio il percorso di transizione e il ruolo di scuola, della sanità e Asp.

Infine la fondazione Dalla Terra alla Luna organizzerà una camminata che è giunta alla sua settima edizione e che quest’anno si svolgerà sabato 5 aprile. All’arrivo sarà presente uno stand con un buffet di ristoro.

Il team multiprofessionale comprende cinque psicologhe (Elena Cocchi, Francesca Maria Pettaccio, Carolina Bruni, Antea Basaglia, Martina Pinizzotto) un educatore professionale (Orietta Berti), tre tecnici della riabilitazione psichiatrica (Martina Orlandini, Amelia Tomaselli, Simonetta Militello), due fisioterapiste (Alice Marescotti e Elisabetta Fornito) e una logopedista (Francesca Lorenzetti).