"Consapevoli dei disagi, è un sacrificio necessario"

"Il Bando periferie impone la temporanea chiusura del terminal Rampari per la realizzazione di una piazza alberata dove oggi ci sono cemento e bus. Il piano per il provvisorio spostamento delle corriere è stato elaborato da Ami e Tper, adottando cautele e attenzioni per i residenti e comunicazione preventiva, per consentire l’ampliamento del terminal di via del Lavoro, che potrà così ricevere tutte le linee extraurbane". È l’assessore ai Lavori pubblici Andrea Maggi a fare il punto a 48 ore dalla chiusura del terminal di Rampari San Paolo con spostamento di alcune linee in via Darsena. Un’operazione che ha suscitato perplessità e timori tra chi abita in quel tratto di strada tra il ponte della Pace e via San Giacomo. "Siamo consapevoli del temporaneo disagio, e ce ne scusiamo – prosegue Maggi –, ma qualche sacrificio oggi è necessario affinché l’intera area oggi congestionata da traffico e parcheggi possa migliorare in termini di viabilità, presenza del verde, vivibilità, sicurezza".

Da domani, le linee che facevano riferimento al terminal di Rampari San Paolo faranno temporaneamente fermata per il carico e scarico di passeggeri in via Darsena e via del Lavoro, dove saranno allestite zone di sosta per gli utenti. In primavera partiranno i lavori di ampliamento del terminal di via del Lavoro che, a opere concluse, ospiterà tutte le linee extraurbane.