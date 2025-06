"Consapevoli dei disagi, in ascolto dei residenti per migliorare sempre"

"Il Ferrara Summer Festival, che si conferma tra gli eventi principali dell’estate italiana, è un grande risultato nell’ambito della programmazione culturale promossa dalla nostra Amministrazione. Con le oltre 100mila presenze dell’edizione 2024, siamo certi che anche quest’anno il pubblico ci darà grosse soddisfazioni": così Ben Kulli, consigliere comunale della Civica Fabbri.

"Siamo consapevoli di alcuni disagi creati ai residenti coinvolti, e il nostro approccio è quello del continuo ascolto per poter migliorare l’organizzazione di anno in anno. Siamo altrettanto certi, però, del fatto che il Festival sia una scelta vantaggiosa: negli ultimi anni le città si stanno accorgendo dell’indotto economico generato dal turismo musicale e questo è evidente anche per noi. Girando per Ferrara nelle ore precedenti e il giorno successivo al concerto degli Slipknot – continua – era palese di quante famiglie e turisti hanno animato le vie e gli esercizi commerciali della nostra città".

Secondo il consigliere "le misure adottate per garantire un corretto svolgimento della manifestazione interessano tutti gli ambiti: dal punto di vista ambientale, l’organizzazione ha ottenuto le autorizzazioni, seguendo tutto l’iter previsto e l’area della Piazza Ariostea verrà ripristinata e pulita al termine di ogni evento. La modifica alla viabilità e l’individuazione di parcheggi alternativi sono stati necessari per gestire i grandi flussi di spettatori e turisti, con misure continuative fino al termine della manifestazione e altre invece limitate ai giorni interessati dagli eventi".