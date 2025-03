Consegna a domicilio dei contenitori per i rifiuti

Sono partite nella giornata di ieri, anche nelle strade Poderali del territorio comacchiese, le visite a domicilio degli addetti incaricati da Clara per la consegna dei contenitori rigidi per i rifiuti. In particolare sarà consegnato un contenitore per la raccolta del rifiuto non riciclabile, dotato di microchip, che potrà essere utilizzato fin da subito in sostituzione dei sacchi grigi. Questo non comporterà alcuna modifica al sistema di calcolo della Tariffa. "Gli addetti, muniti di tesserino di riconoscimento – specificano dalla società Clara -, non saranno tenuti a entrare in casa e naturalmente non chiederanno denaro. Gli utenti non raggiunti a domicilio troveranno nella propria cassetta postale un avviso con le indicazioni necessarie per ottenere i contenitori. Non appena completata la fase di distribuzione dei contenitori, i sacchi per l’indifferenziato non saranno più raccolti". A questo proposito, la società preannuncia che seguirà una specifica comunicazione.