Consegna gratuita dei testi ai genitori dei neonati

’La vita è un libro da scrivere e vogliamo dare a chi si affaccia alla vita tutti gli strumenti per scriverlo al meglio’. Così il sindaco Alan Fabbri presentando l’iniziativa “Siamo nati per leggere”, che partirà oggi e che prevede il dono di un testo per la prima infanzia a tutti i genitori che iscriveranno i propri figli (0-18 mesi) a uno dei quattro centri per bambini e famiglie del territorio. ’Siamo nati per leggere’ sarà presentata oggi dalle 17 alle 19 al centro Isola del Tesoro (Piazza XXIV Maggio 1) e domani dalle 10 alle 13 al centro Mille Gru (via del Melo 46a). Da oggi inoltre anche negli altri due centri del territorio - la Piccola Casa (viale Krasnodar, 112) ed Elefante blu (via del Guercino 16a) - sarà possibile iscriversi e ottenere i libri in omaggio. C’è poi tempo fino alla fine dell’anno. L’iscrizione è gratuita. L’iniziativa dei testi in dono, promossa dall’Amministrazione comunale, è in linea con le finalità del progetto nazionale ’Nati per Leggere’, presente su tutto il territorio nazionale con l’obiettivo di promuovere la lettura ad alta voce ai bambini da 0 a 6 anni, nato dalla collaborazione tra l’Associazione Culturale Pediatri – ACB e l’Associazione Italiana Biblioteche – AIB (che associa oltre quattromila tra bibliotecari, biblioteche e centri di documentazione), e dal Centro per la Salute del Bambino – CSB (che è una Onlus con compiti di formazione, ricerca e solidarietà per l’infanzia).