Consegnati i doni alla Casa di riposo: "Segno di gratitudine per gli anziani"

Sta diventando una bella tradizione la consegna dei doni preparati nell’ambito dell’iniziativa ‘C’è un regalo per te’ agli ospiti della casa di riposo Curina Boschetti, gestita da Cidas. La piccola cerimonia si è tenuta nella mattinata di mercoledì scorso, alla presenza di Maurizio Astolfi, responsabile territoriale centro nord Fnp Cisl, e del sindaco di Copparo Fabrizio Pagnoni che hanno portato ai nonni i pacchetti regalo personalizzati, poi posti ai piedi dell’albero.

‘C’è un regalo per te’ è un progetto ideato dalla Federazione dei pensionati Cisl di Ferrara e dal Coordinamento donne: gli oggetti donati sono stati raccolti, incartati e accompagnati dai biglietti natalizi realizzati dai bambini delle scuole della provincia. L’obiettivo è dimostrare vicinanza e condividere la gioia del dono. L’incontro si è svolto in un clima di grande familiarità e festosità: "Ogni anno ci viene riservata una splendida ospitalità – spiega Astolfi –. Ci ripaga dell’impegno di mesi da parte di una grande squadra capitanata dal segretario generale Fnp Ferrara Romeo Checchinato, con la coordinatrice Rosaria Prestia del Coordinamento donne, i volontari tutti e la collaborazione di Stabellini Ottica, Stabellini Oreficeria e Anteas Copparo".

Per il primo cittadino la consegna dei doni rappresenta "una splendida iniziativa, che ci ha consentito di portare agli ospiti della Cra, in questo periodo speciale dell’anno, gli auguri di serene e felici festività da parte dell’intera comunità, che con gratitudine tiene i nostri anziani sempre nei cuori e nei pensieri. Grazie a tutti gli straordinari protagonisti di questa giornata: dai volontari agli esercenti copparesi, che – conclude il sindaco Pagnoni – si sono impegnati in questa generosa attività, dai nonni agli operatori della struttura, che ci ha accolto con grande calore".

Tra momenti di socialità e intrattenimento, proseguono dunque le iniziative legate alle festività natalizie nella comunità copparese. In quest’ambito è notizia di questi giorni che la pista di pattinaggio sul ghiaccio in piazza della Libertà prolungherà la sua apertura fino a domenica 19 gennaio: dal oggi al 6 gennaio sarà aperta da lunedì a domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.30 a mezzanotte. Continuerà anche la possibilità per le persone con difficoltà motorie di pattinare, grazie a una speciale pedana che consente alle persone su sedia a rotelle di muoversi in sicurezza sulla pista (per il servizio, offerto gratuitamente, è necessaria la prenotazione al 340-7814486).