Consegnati i Tricolori ai nuovi nati

In Galleria Civica ‘Alda Costa’ sono risuonate, nella mattinata di sabato, le voci dei piccoli copparesi classe 2022, riuniti per la consegna del tricolore nella Giornata nazionale della Bandiera. L’iniziativa, voluta dall’amministrazione comunale, si propone di divenire una bella tradizione per dare il benvenuto nella comunità ai nuovi nati, attraverso un gesto fortemente simbolico e in una data altamente emblematica. Ad accogliere genitori e nonni dei piccini il sindaco Fabrizio Pagnoni, che ha ringraziato i presenti per la disponibilità alla partecipazione in un periodo ancora festivo a un evento che "vuole unire in un abbraccio le famiglie dei neonati del territorio". Il primo cittadino, poi, ha proposto una riflessione ai famigliari dei bambini che hanno partecipato alla cerimonia: "Essere genitori è una sfida, lo sappiamo bene – ha affermato Pagnoni -. Tuttavia nei dodici mesi appena trascorsi le 76 nascite registrate (39 maschi e 37 femmine), rispetto al picco più basso del 2020 e del 2021, ci fanno guardare con speranza e fiducia a un’inversione del trend. Ne parliamo oggi, nella Giornata nazionale della Bandiera, perché il tricolore è simbolo di identità e di appartenenza, capace di avvicinarci in un sentimento di grande coesione, di cui abbiamo bisogno in questo complesso periodo. E dunque la bandiera che vi consegniamo oggi vuole essere il simbolo per i nostri bimbi della piena e autentica partecipazione alla vita della comunità".