Conservatori e valori occidentali. Un convegno su problemi e futuro

FERRARAConservatori del futuro per la ricostruzione dell’Occidente. È il tema dell’incontro che si è svolto ieri nella sala dell’ex refettorio di San Paolo, patrocinato dal Comune e organizzato da Alleanza Cattolica, Progetto San Giorgio e Fondazione Enrico Zanotti. Tanti gli interventi in programma e molti i temi sul piatto. Di un’assenza parlerà Marco Invernizzi, reggente nazionale di Alleanza Cattolica. Domenico Airoma, magistrato e vice presidente del Centro Studi Rosario Livatino, interverrà su ‘Ritornare al reale, ripartire dalle rovine’. Infine Lorenzo Malagola, deputato e fondatore dell’associazione Labora, parlerà di problemi e prospettive di un partito conservatore. Invernizzi, partendo dal suo libro ‘Conservatori. Storia e attualità di un pensiero politico’ ha ripercorso i passaggi fondamentali degli ultimi duecento anni di storia occidentale e, soffermandosi in particolare sull’evoluzione della tradizione conservatrice italiana, ha richiamato a un conservatorismo che guardi all’ordine politico e sociale precedente il 1789, alle sue radici religiose, alla sua antropologia naturale, compito non facile, poiché "il conservatorismo è strutturalmente ostile ai processi di razionalizzazione, sistematizzazione e generalizzazione" caratteristici della modernità.Le ideologie nascono infatti con la Rivoluzione francese "allo scopo di guidare gli esseri umani nell’opera di trasformazione pianificata del mondo". Ma è proprio questa trasformazione pianificata che deve essere contrastata, secondo l’autore. Da qui e da una citazione di Confucio è partita invece la riflessione di Airoma, procuratore di Avellino, che ha spiegato perché per ritornare al reale bisogna ridare senso alle parole. I popoli che smarriscono il senso delle parole "smarriscono il senso della libertà".Infine Malagola ha ripercorso dal 2018 (adesione di Fratelli d’Italia al gruppo dei Conservatori e dei Riformisti europei) ad oggi, con il tentativo di Giorgia Meloni di creare un nuovo equilibrio nella politica italiana ‘post berlusconi’, che segue le orme, sia in politica estera che in quella nazionale, di Adenauer, De Gasperi e Schuman, partendo dalla consapevolezza "che la politica non genera l’ordine, che esiste già nella realtà, ma che il compito della politica è riconoscere che nella realtà c’è un ordine che va custodito e che il popolo va sostenuto in questo".