Conservatorio e Bonifica, una grande armonia. L’arpa sarà protagonista a Palazzo Naselli Crispi

Nuovo appuntamento per la rassegna di concerti del Conservatorio di Ferrara, realizzata in collaborazione con il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, nella splendida cornice di Palazzo Naselli Crispi, sede del Consorzio.

Oggi, alle 17.30, l’arpa sarà la protagonista del concerto e si presenterà sia come solista che nel repertorio da camera e d’orchestra. Il concerto per arpa in la maggiore di Karl Ditters von Dittersdorf (1739-1799) fu scritto dall’autore per clavicembalo e fu trascritto per arpa nel 1934 da Karl Hermann Pillney (1896-1990).

Protagonisti del concerto la studentessa di arpa Lucrezia Caputo che sarà accompagnata da Angelo Leonardo Pastorini pianoforte, Federica Bacchi flauto e Achille Galassi viola.