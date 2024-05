Conservatorio, giovani promesse in concerto al museo di Casa Romei

Il Conservatorio Frescobaldi inaugura, oggi al Museo di Casa Romei, un ciclo di dieci concerti che vedranno protagonisti i migliori studenti del dipartimento classico del Conservatorio, scelti tra gli allievi dei corsi più avanzati che si sono maggiormente distinti negli studi e che spesso hanno già ottenuto riconoscimenti importanti e mosso i primi passi nel mondo del professionismo musicale. Una vetrina per la principale istituzione musicale cittadina, ma anche un’occasione per ascoltare capolavori della musica strumentale di tutte le epoche, come il programma proposto nei primi due appuntamenti. Oggi alle 15 gli ascolti proposti spaziano da capolavori del barocco come la Passacaglia in sol minore per viola di Biber e la Sonata per violino solo pure in sol minore di Bach, a composizioni brillanti e virtuosistiche come le Variazioni di Schubert per flauto e pianoforte, e il primo dei Capricci di Niccolò Paganini per violino solo. Ed è ancora il violino il protagonista assoluto del secondo appuntamento, sempre oggi ma alle 17, con quattro giovani promesse dell’istituto ferrarese che si alterneranno in un programma che attraversa due secoli di brillante repertorio violinistico, dai concerti di Mozart e Mendelssohn, alla seconda Sonata di Brahms per violino e pianoforte, terminando con il celeberrimo Concerto di Čajkovskij. I concerti proseguiranno giovedì 16 e giovedì 23 a Casa Romei, sempre in doppio appuntamento, alle 15 e alle 17, e si sposteranno poi al Museo Archeologico Nazionale di Ferrara, martedì 28 e mercoledì 29 maggio alle ore 15 per terminare il 4 e il 5 giugno, sempre alle ore 15 con due concerti dedicati alla lirica. L’ingresso ai concerti prevede il biglietto d’ingresso ai musei. Info e prenotazione 0532 234130.