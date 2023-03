"Conservatorio, un onore"

È Carla Di Francesco la nuova presidente del conservatorio Frescobaldi di Ferrara, nominata dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, per il prossimo triennio, ricoprendo l’incarico che negli ultimi tre anni era stato ricoperto da Maria Luisa Vaccari. Un ruolo strategico per la vita amministrativa del Conservatorio. "Sono onorata – le sue parole – dell’incarico di presidente dell’istituzione intitolata al musicista ferrarese Girolamo Frescobaldi. Metterò a disposizione la mia esperienza nel mondo della cultura e della pubblica amministrazione, nella certezza di contribuire alla crescita dei rapporti del Conservatorio con la città". La direttrice del Conservatorio Annamaria Maggese afferma: "Siamo molto grati per la nomina dell’architetto Di Francesco". Carla di Francesco, laureata in architettura, è stata Soprintendente per i beni architettonici e paesaggistici di Milano, provenendo da una ventennale esperienza di architetto nella Soprintendenza di Ravenna a Ferrara. Nominata direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici della Lombardia nel 2004, ha svolto analogo incarico in Emilia-Romagna fino al 2014. E’ stata docente a contratto nell’ambito disciplinare del Restauro nelle Facoltà di Architettura delle Università di Ferrara, Milano, Bologna. E’ presidente regionale del Fai e dal 2018 della Fondazione Toscanini.