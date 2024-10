Conserve Italia, crescita e innovazione. Gardini confermato presidente

POMPOSA

È una crescita nel segno dell’innovazione e della sostenibilità integrale (economica, ambientale e sociale) quella messa a segno da Conserve Italia, che nell’ultimo esercizio ha registrato performance positive su tutti i mercati principali in cui opera, sia in Italia che in oltre 70 Paesi all’estero. L’assemblea dei soci riunitasi ieri mattina nella sede di San Lazzaro di Savena (alla presenza di 150 persone, tra cui molti produttori in rappresentanza delle 36 cooperative agricole attualmente aderenti al Consorzio dei marchi Valfrutta, Cirio, Yoga, Derby Blue e Jolly Colombani), ha approvato all’unanimità il bilancio dell’esercizio 2023-2024 chiuso al 30 giugno scorso. Il fatturato gestionale consolidato del Gruppo (guidato dalla capogruppo Conserve Italia Soc. Coop. Agricola e composto da altre 7 società, con uno stabilimento anche a Pomposa) si è attestato a 1,2 miliardi di euro, con un aumento del 5% rispetto all’esercizio precedente. L’utile è di 12,3 milioni di euro. La posizione finanziaria netta consolidata raggiunge i 150 milioni di euro, migliorando di ulteriori 15 milioni e confermando la tendenza di calo progressivo che ormai persiste da 20 anni. A determinare questi risultati positivi, è stata innanzitutto la complessiva crescita dei ricavi netti di vendita della capogruppo Conserve Italia Soc. Coop. Agricola (+6%)". Maurizio Gardini (foto) è stato riconfermato all’unanimità presidente di Conserve Italia per un altro mandato triennale.