Conserve Italia, le nuove regole

CODIGORO

Le segreterie provinciali di Flai Cgil, Fai Cisl, Uila UIL, assieme alle Rappresentanze sindacali unitarie (Rsu), esprimono soddisfazione per l’accordo raggiunto sul contratto integrativo aziendale del Gruppo cooperativo Conserve Italia, presente nel Ferrarese con uno stabilimento a Pomposa di Codigoro. Un risultato raggiunto lo scorso 4 ottobre, come ricordano i sindacati, nell’ambito del quale "vengono rafforzate ulteriormente le relazioni sindacali mettendo a disposizione dei rappresentanti dei lavoratori strumenti di conoscenza ed informazione per sviluppare tematiche riguardanti la formazione, l’andamento aziendale, le convenzioni, al fine di migliorare lo scambio di informativo della rsu nel confronto con la direzione aziendale a beneficio di tutti i lavoratori". Grazie all’accordo, inoltre, "Viene migliorata l’organizzazione del lavoro al fine di conciliare sempre più ’tempi di vita e lavoro’ di tutto il personale dedicato alla turnazione ciclo continuo, introducendo un limite massimo di settimane lavorabili nell’anno, lasciando ad accordi specifici con le RSU, l’individuazione della turnazione per ogni stabilimento – come rilevano le segreterie provinciali di Flai Cgil, Fai Cisl e Uila Uil -. Vengono altresì riconosciuti incentivi economici per coloro che volontariamente decideranno di proseguire con la turnazione continua.

Ulteriore attenzione a sostegno della genitorialità aumentando le ore di permesso alle famiglie con figli minori. Si è ribadito l’impegno del Gruppo a perseguire politiche antidiscriminatorie in modo da garantire a tutte e tutti stesse possibilità professionali con un percorso volto a certificarsi sulla parità di genere". Inoltre, viene definito un accordo sul Lavoro Agile "con le responsabilità e i diritti dei lavoratori e con l’obiettivo di bilanciare al meglio tale opportunità organizzativa – proseguono dal sindacato -. Sul fronte sicurezza lavoro viene evidenziata l’importanza dell’incontro tra gli Rls di tutti i siti produttivi del gruppo, istituendo una giornata all’anno, per le condivisione dell’informazioni sulle diverse tematiche legate alla sicurezza del personale. Per quanto concerne il premio legato ad obiettivi viene raggiunto un aumento complessivo di 250 euro a regime (dei quali 150 per il 2024 e 100 per il 2025) con un aumento complessivo di più del 15%". Nelle prossime settimane partiranno le assemblee aziendali per informare e spiegare a tutti i lavoratori i termini dell’accordo, appena conclusa la consultazione e approvazione verrà istituito incontro aziendale per definire le modalità di applicazione del contratto e verificare eventuali criticità.

Valerio Franzoni