Conserve Italia, scioperano gli operai delle cooperative

I lavoratori dipendenti delle tre cooperative impiegati nello stabilimento Conserve Italia di Pomposa oggi incroceranno le braccia "come primo segnale – spiegano dal sindacato Adl Cobas – contro il mancato riscontro alle proprie richieste e rivendicazioni". È lo stesso sindacato a comunicare lo sciopero dei lavoratori delle tre cooperative cui sono stati appaltati i servizi di movimentazione della merce, pulizia e lavaggio dei macchinari. Nel volantino, emesso da Adl Cobas, vengono lamentati "turni massacranti, comunicati giorno per giorno, che impediscono ai lavoratori di organizzare la propria vita al di fuori dello stabilimento, anche nel fine settimana; contratti collettivi applicati che consentono l’erogazione di paghe molto basse e differenziate tra i lavoratori; la mancata garanzia dell’intera retribuzione in caso di malattia", e altre criticità che hanno spinto "molti lavoratori a rivolgersi all’Adl Cobas per cercare di tutelare i propri diritti". Pertanto, dalle 6 avrà inizio lo sciopero del turno di mattina, dalle 14 quello del pomeriggio e dalle 22 quello notturno. Nel corso della giornata di protesta verrà svolto un presidio davanti ai cancelli dello stabilimento. Durante il presidio, allo scopo di informare tutti gli operai della situazione lavorativa nelle cooperative in appalto all’interno dello stabilimento, verrà effettuato un volantinaggio, oltre agli interventi durante il sit-in. Da parte del sindacato, inoltre, viene preannunciato che "in mancanza di una disponibilità da parte delle cooperative e del consorzio e del committente ad un confronto con l’Adl Cobas e con i lavoratori che rappresentiamo, verranno decise ulteriori mobilitazioni".