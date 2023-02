Conserve Italia si aggiudica il complesso ex Opoe

Conserve Italia accoglie con soddisfazione l’aggiudicazione in suo favore, avvenuta oggi da parte del Tribunale di Ferrara (sezione Fallimenti) del complesso aziendale ex Opoe (organizzazione produttori ortofrutticoli Europa) situato a Dodici Morelli di Cento. Il sito produttivo, specializzato nella lavorazione del pomodoro, era già stato assegnato in via provvisoria al gruppo cooperativo agroalimentare di San Lazzaro (Bologna) nel maggio 2021 con un affitto di due anni; in questo modo si è potuta garantire la continuità aziendale, sia nei confronti dei lavoratori che degli agricoltori conferenti. "Con la conclusione positiva di questa procedura, lo stabilimento di Dodici Morelli può rientrare a pieno titolo all’interno delle politiche di sviluppo e crescita aziendale- dichiara Maurizio Gardini, Presidente di Conserve Italia- due anni fa, sollecitati da più parti, siamo intervenuti con grande tempestività in una situazione di emergenza per salvaguardare i posti di lavoro e fornire prospettive alla filiera agricola locale".

Come già accaduto in questi due anni, "mettiamo a disposizione degli agricoltori locali tutta la nostra struttura produttiva, commerciale e di marketing per valorizzare al meglio le produzioni conferite. E lo continueremo a fare anche grazie ai nostri marchi del pomodoro 100% italiano come Cirio, Valfrutta e Jolly Colombani" aggiunge il direttore generale di Conserve Italia, Pier Paolo Rosetti. Conserve amplia la propria famiglia e diventa sempre più leader a livello nazionale nel campo dell’agroalimentare. Un colosso con un fatturato enorme.

re.fe.