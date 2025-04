Conserve, la genuinità che vince. Valfrutta diventa un marchio storico

Valfrutta è entrata ufficialmente a fare parte del Registro speciale dei Marchi storici di interesse nazionale istituito dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. E grazie a questo prestigioso riconoscimento, Conserve Italia – che ha un importante stabilimento a Pomposa - vede ora riconosciuti come marchi storici tutti e cinque i suoi principali brand italiani: Cirio, Yoga, Derby Blue, Jolly Colombani e, appunto, Valfrutta. Un traguardo significativo per il consorzio cooperativo, che dal 1976 rappresenta il punto di riferimento per la valorizzazione del lavoro dei produttori. "L’iscrizione nel Registro dei Marchi Storici – commenta il presidente di Conserve Italia, Maurizio Gardini - è un doppio tributo: innanzitutto ai nostri soci agricoltori che, con passione e dedizione, garantiscono ogni anno produzioni di qualità, così come a tutte quelle persone che operano nelle varie fasi della filiera per valorizzare al meglio le eccellenze della nostra terra, realizzando prodotti buoni e sicuri". Per il direttore generale di Conserve Italia Pier Paolo Rosetti, "Questo sigillo ufficiale non è solo un attestato di storicità, ma un’ulteriore garanzia per i consumatori e un segnale di solidità per i nostri partner commerciali, in Italia e all’estero. Chi sceglie i prodotti Valfrutta, sa di poter fare affidamento sull’italianità e tracciabilità della nostra filiera, in alcune gamme verificabile anche attraverso il Qr Code, come accade nelle pesche in pezzi, nei legumi e nel mais dolce". Grande orgoglio per l’iscrizione nel Registro dei Marchi Storici viene espresso dal presidente di Valfrutta Fresco Spa Raffaele Drei, in quanto si tratta di un riconoscimento che "rafforza ulteriormente una marca che fa della genuinità, dell’autenticità e della qualità la sua cifra distintiva".

Claudio Castagnoli