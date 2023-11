Conserve pronta a investire oltre 86 milioni

Interesserà anche lo stabilimento di Pomposa, nel Codigorese, il piano di investimenti da 86,6 milioni di euro del Gruppo Conserve Italia, con la possibilità di intercettare fondi del Pnrr e di altri stanziamenti statali, oltre ad un importante impiego di risorse proprie. Un piano costruito su alcuni asset strategici: innovazione tecnologica, aumento qualitativo dei prodotti, efficientamento dei processi, risparmio energetico, sostenibilità ambientale, digitalizzazione. Un percorso di crescita e sviluppo che è stato illustrato venerdì scorso, durante l’assemblea dei soci che si è tenuta all’auditorium della sede a San Lazzaro di Savena. Circa 150 le persone intervenute, soprattutto agricoltori e dirigenti in rappresentanza delle 39 cooperative alla base del Consorzio specializzato nella produzione di succhi di frutta, conserve di pomodoro e conserve vegetali con i marchi Valfrutta, Cirio, Yoga, Derby Blue e Jolly Colombani. L’Assemblea ha inoltre approvato il bilancio relativo all’esercizio 2022-23 (chiuso al 30 giugno 2023). Il fatturato consolidato del Gruppo ammonta a 1,14 miliardi di euro, in aumento del 18% rispetto all’esercizio precedente e con un utile di 7,2 milioni di euro. "I numeri positivi del bilancio – ha evidenziato il presidente di Conserve Italia, Maurizio Gardini - consolidano la struttura societaria nei suoi aspetti finanziari e patrimoniali. Grande attenzione è stata riservata alle produzioni agricole principalmente conferite dai nostri soci cooperatori, per le quali abbiamo liquidato 95 milioni di euro. Una cifra rilevante finalizzata a sostenere l’attività di aziende agricole che nell’ultimo anno, soprattutto in Emilia-Romagna dove si concentra la maggior parte della nostra base sociale, sono state pesantemente danneggiate da eventi climatici catastrofici". Sul piano di investimenti si è concentrato il direttore generale Pier Paolo Rosetti: "Le azioni previste ci porteranno a rendere più efficienti e sostenibili i nostri processi produttivi in termini di risparmio idrico e mancate emissioni atmosferiche. Con questi investimenti, che ammontano a 86,6 milioni di euro e vanno realizzati entro il 2026, intendiamo attrezzarci al meglio per affrontare sia la transizione ecologica che la transizione digitale".

Valerio Franzoni