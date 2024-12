"Consigli comunali riuniti senza preavviso"

"Le ripicche non fanno bene a Cento". A dirlo sono i consiglieri di Fratelli d’Italia Francesca Caldarone, Alessandro Guaraldi e Marco Pettazzoni, che commentano quanto sta accadendo nelle ultime ore a Cento e la nuova convocazione del consiglio comunale. "Il 23 dicembre ad inizio seduta, con gli alleati abbiamo sollevato una pregiudiziale nella convocazione del Consiglio che avrebbe potuto rendere nulle tutte le delibere votate quella sera e portato l’amministrazione davanti al Tar e al Prefetto – spiegano i consiglieri di Fratelli d’Italia –. Solo grazie al nostro intervento non si sono create grandi problematiche legate alle delibere di bilancio, ma il ringraziamento da parte di questa amministrazione non è arrivato, anzi hanno iniziato ad agire per ripicca nonostante l’inadempienza rilevata nuovamente nei procedimenti". Entrano nella questione. "Sono stati convocati due Consigli comunali a fine anno, dopo che il sindaco si era rivolto al capogruppo Caldarone con arroganza, dicendo che senza la seduta del 23 dicembre ci avrebbe fatto tornare nei giorni successivi – proseguono –. Il primo Consiglio è stato convocato il 30 dicembre alle 15 e il secondo il 31 dicembre alle 9. Di fatto, entrambi sono stati convocati in orario lavorativo come mai è stato fatto prima, sentire almeno i Capigruppo, costringendo chi ha un lavoro, a dover chiedere dei permessi a fine anno". E tuonano. "Da questa amministrazione ormai non ci aspettiamo altro, ma ci chiediamo come mai il presidente del Consiglio Veronesi assecondi senza dire nulla queste decisioni". Sul tema interviene anche Avanti Cento, con la capogruppo Beatrice Cremonini e il consigliere Bruno Gerlando: "Spiace rilevare che il sindaco continua a sottrarsi al confronto nella massima assemblea delegata a trattare argomenti di interesse pubblico quali il bilancio e il Canalazzo".