Consigli e dubbi sull’adolescenza Gli incontri della fondazione Novi

Si chiama ‘Il bosco incantato’ ed è il ciclo di 4 incontri dedicati all’adolescenza che da questo mese darà vita a un percorso per condividere curiosità, dubbi e consigli. Rivolto alle famiglie è condotto dalla psicologa Maria Iacono dell’Ausl di Bologna, organizzato dalla Fondazione Caterina Novi del Bosco Integrale, in collaborazione col Comune di Cento, attraverso il Centro per le famiglie e la Gipsoteca Vitali. Il progetto nasce da un’idea di Paola Silvestri, volontaria del Bosco, che attraverso la sua esperienza al centro di salute mentale di San Giovanni in Persiceto, ha pensato che il lavoro della Fondazione Novi, potesse incontrarsi con quella del Centro per le famiglie per costruire un percorso di aiuto alle famiglie che si trovano ad affrontare il momento critico dell’adolescenza. Gli incontri sono gratuiti e aperti a tutti i genitori di ragazzi e ragazze dai 12 anni. "Siamo molto felici di questa iniziativa – dice Michele Novi, presidente della fondazione Caterina Novi – perché deriva da un’idea di una nostra volontaria, che sottolinea il grande legame che si è stabilito tra il Bosco Integrale e tutti i volontari che hanno sposato il progetto. Altro motivo di gioia è che questo ciclo costituisce un esempio di come si possano creare sinergie tra enti e associazioni del territorio". Soddisfatto il sindaco. "Abbiamo accolto con piacere la proposta di lavorare a questo progetto – prosegue Edoardo Accorsi – Potrà essere una preziosa occasione per i genitori per riflettere e condividere esperienze su una fase della vita dei loro figli che richiede un’attenzione particolare".

l. g.