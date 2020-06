Ferrara, 21 giugno 2020 - Un ‘like’ a un post che evoca i forni crematori di hitleriana memoria, rischia di costar caro a Luca Caprini, consigliere comunale della Lega ma soprattuto poliziotto e segretario provinciale del Sap. Tutto nasce da un commento di un artigiano ferrarese sull’esibizione del cantante Sylvestre: "Ma quel signore con i baffi che usava i forni crematori non c’è più?". Primo in assoluto a mettere il pollice in alto, caratteristico dell’apprezzamento su Facebook, è proprio Caprini.

Un ‘like’ che innesca un polverone di polemiche: Ilaria Cucchi ha indirizzato un appello al capo della Polizia Franco Gabrielli, chiedendo "se un comportamento simile è consono a un appartenente all’istituzione che Lei rappresenta". Ancor più netto Nicola Fratoianni, portavoce di Sinistra Italiana, che preannuncia un’interrogazione parlamentare al ministro degli Interni Luciana Lamorgese, sollecitando provvedimenti disciplinari "immediati e seri".

Il diretto interessato si difende invocando "una leggerezza di cui mi vergogno. Ho messo quel ‘like’ senza neppure leggere cosa aveva scritto l’autore del post, lo conosco, è il mio gommista". Di fronte al clamore, poi la decisione di togliere non solo il ‘mi piace’ ma anche di chiudere la propria pagina Facebook, su cui nel frattempo iniziavano ad arrivare proteste e insulti.

A difesa di Caprini il segretario generale del Sap Stefano Paoloni: "Si è trattato di un errore materiale. Caprini lo conosco personalmente, è persona integra e da sempre attiva nel volontariato".