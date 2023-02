"Consiglieri decaduti e reintegrati L’ente condannato a risarcire"

CENTO

L’atmosfera all’interno della Partecipanza di Cento resta tesa. E le recenti decisioni del Tribunale civile di Ferrara certo non aiutano a stemperarla. Della sentenza, anzi due, danno notizia direttamente gli ex consiglieri di minoranza Luigi Gallerani, Renato Borgatti, Raffaele Gilli, Bruno Casoni e Pierlorenzo Folchi. "Il Tribunale – scrivono in una nota – ha condannato la Partecipanza Agraria al pagamento delle spese processuali per un importo complessivo di circa 12mila euro. Cifra che ricade sulle spalle dell’ente per l’operato di quattro consiglieri di maggioranza che con un atto dichiararono decaduti dalla carica di consigliere Mirco Gallerani, Renato Borgatti e Raffaele Gilli, quest’ultimo revocato anche dalla carica di Magistrato". Tutti e tre i consiglieri che furono dichiarati decaduti decisero di ricorrere alla sezione civile del Tribunale di Ferrara per chiedere l’annullamento del provvedimento di decadenza. Nel frattempo c’è stata da parte della Regione la nomina del commissario straordinario – spiegano ancora i suddetti ex consiglieri di minoranza – che aveva provveduto alla revoca dei provvedimenti adottati dagli altri quattro consiglieri, ritenendoli palesemente illegittimi. Il Tribunale di Ferrara, quindi, ha sì preso atto della revoca dei provvedimenti, ma poiché l’iter giudiziario in Tribunale era già in corso, è proseguito fino alla sentenza che ha condannato la Partecipanza al pagamento delle spese processuali in base al principio di ’soccombenza virtuale’. Questo significa che i giudici hanno confermato quanto fatto dal Commissario straordinario in merito all’annullamento per illegittimità delle deliberazioni con le quali erano stati dichiarati decaduti dalle cariche Mirco Gallerani, Renato Borgatti e Gilli Raffaele".

Che cosa si prospetta quindi da ora in poi? "Ora, si sono create le condizioni per cui il commissario straordinario potrebbe chiedere ai firmatari delle deliberazioni di decadenza il rimborso delle spese a cui è stata condannata la Partecipanza – concludono gli ex consiglieri di minoranza – la quale ha patito anche ulteriori spese legali legate alla vicenda. Ricordiamo che per le decadenze deliberate pendono altri giudizi presso la sezione civile del Tribunale e già dal mese di marzo potrebbe arrivare una terza identica sentenza di condanna".