Consiglio comunale a Riva del Po

Si riunirà domani sera alle 20, presso la sede municipale di Berra, il Consiglio comunale di Riva del Po. Diversi i punti all’ordine del giorno. Tra questi, si parlerà del project financing per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico, adeguamento, fornitura energia elettrica, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione comunale; verranno poste in approvazione anche le misure di esenzione per il versamento dovuto da parte degli operatori economici (anni 2023 2024) del canone di canone di concessione per l’ occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati. Dopo l’approvazione del regolamento comunale per la gestione delle spese di rappresentanza, saranno discusse le due mozioni presentate dal gruppo di minoranza Gente di Riva del Po: la prima riguardante la tutela e benessere degli animali, la seconda riguardante la proposta di istituzione del Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi.