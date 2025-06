Consiglio comunale dei ragazzi, concluso il percorso formativo

Si è conclusa nei giorni scorsi l’attività del consiglio comunale dei ragazzi di Mirabello e Sant’Agostino, un percorso formativo e partecipativo che ha visto coinvolti gli studenti delle scuole secondarie del territorio.

Durante l’ultimo incontro, non si è svolta alcuna votazione, ma è stato presentato un resoconto dettagliato del lavoro svolto durante l’anno. I ragazzi hanno illustrato le attività realizzate, riflettendo sul valore dell’impegno civico e della partecipazione democratica, e hanno offerto alcune preziose indicazioni per il futuro. Tra le proposte emerse, il potenziamento del progetto stesso, con nuove idee per renderlo ancora più coinvolgente e accessibile, e diversi suggerimenti concreti per contrastare fenomeni purtroppo diffusi come il vandalismo e l’abbandono dei rifiuti.

"È sempre un orgoglio vedere come i nostri giovani sappiano osservare con attenzione e spirito critico il territorio in cui vivono – commenta il Sindaco Roberto Lodi – e riescano a proporre soluzioni reali, concrete, spesso con una sensibilità superiore a quella degli adulti. Il consiglio comunale dei ragazzi è un progetto che vogliamo continuare a sostenere e rafforzare, perché è un investimento sul senso civico delle nuove generazioni e sul futuro".