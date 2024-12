Consiglio comunale listato a lutto. Minuto di silenzio per Davide Benetti

Si è aperto con un momento di riflessione e un minuto di silenzio in ricordo dell’insegnante Davide Benetti, deceduto mercoledì scorso all’ospedale di Cona, dopo essere stato coinvolto nel crollo del balcone di una villa settecentesca a Ro Ferrarese avvenuto lo scorso 9 dicembre, mentre stava accompagnando gli alunni in una gita scolastica, il consiglio comunale. Il sindaco Fabrizio Pagnoni, nel proprio intervento, si è fatto portavoce del dolore della comunità e della vicinanza alla famiglia del maestro quarantatreenne: "Adesso è il momento del lutto e della vicinanza ai famigliari cui vanno le nostre più sentite condoglianze. L’auspicio è che possa poi seguire un momento di chiarimento, per capire cosa sia successo, perché ritengo davvero inaccettabile che una persona si alzi al mattino per recarsi al lavoro nella nostra comunità educante e, nello svolgimento della propria attività, abbia un incidente che gli impedisca di tornare a casa vivo".

Parole che sono state condivise anche dal Partito Democratico attraverso il consigliere Enrico Bassi e, a nome della maggioranza, da Cristiano Massari (Fratelli d’Italia). Tra i principali punti all’ordine del giorno, l’approvazione del Dup e del Bilancio di previsione, illustrati dall’assessore Simone Grandi, che ha voluto ringraziare per l’impegno gli uffici comunali e i revisori dei Conti che hanno consentito di portare in approvazione gli atti nei tempi previsti. Come evidenziato dall’assessore con delega al Bilancio, non sono previsti ritocchi alle aliquote Imu e Irpef, che rimarranno invariate rispetto allo scorso anno. Sul Dup si è registrata l’astensione di Luca Fedozzi (Per Copparo), voto contrario sul Bilancio da parte del Pd, "in quanto – ha evidenziato Enrico Bassi – non crediamo risponda alle reali emergenze che il territorio si trova ad affrontare".

Valerio Franzoni