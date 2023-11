Consiglio comunale straordinario: "Ribadire il ’no’ ai femminicidi"

Oggi ci sarà una speciale seduta straordinaria del consiglio comunale di Cento dedicato alla Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne’. Si terrà alle 18.30 e sarà possibile seguirlo anche via streaming. Dopo l’incontro pubblico "Potere alla parola", in cui c’è stata una riflessione condivisa sull’importanza del linguaggio nell’ambito della giustizia, dell’arte con particolare riferimento alla musica, nella moda, nelle immagini e nella comunicazione, ci sarà dunque questo nuovo momento di condivisione che vedrà letture sul tema ma anche interventi della dottoressa Francesca Mantovani del Centro Donna e Giustizia di Cento, l’avvocato Laura Chiarabelli e il dottor Michele Poli, responsabile dello sportello Centro di Ascolto degli Uomini Maltrattanti. Poi il consiglio comunale proseguirà in seduta ordinaria toccando diversi punti come variazioni di bilancio, una modifica al Regolamento per l’installazione e l’utilizzo dei dehors o l’approvazione piani privati per opere urbanistiche.