Consiglio dei ragazzi, ecco proposte e suggerimenti

Si è tenuto nei giorni scorsi il consiglio Comunale dei Ragazzi, un’importante occasione di confronto e partecipazione per i giovani del territorio. Il consiglio è attualmente composto da due organi distinti, rappresentativi dei due istituti scolastici presenti. Ciascun istituto ha eletto un sindaco per le rispettive scuole medie di Sant’Agostino e Mirabello. Durante la riunione, i giovani consiglieri hanno avanzato proposte e suggerimenti per migliorare l’ambiente scolastico e il territorio comunale. A supporto delle loro idee, ciascun Consiglio Comunale dei Ragazzi ha ricevuto un contributo di 500 euro, destinato alla realizzazione dei progetti più significativi. I verbali delle riunioni, redatti dagli stessi ragazzi, saranno presto disponibili e costituiranno un’importante risorsa per garantire trasparenza e tracciabilità delle attività svolte. Una comunicazione ufficiale, basata sulla documentazione prodotta, verrà diffusa nei prossimi giorni per informare la cittadinanza sui temi affrontati e sulle iniziative in programma. Il sindaco Roberto Lodi ha espresso grande soddisfazione per l’entusiasmo dimostrato dai ragazzi: "Il Consiglio Comunale dei Ragazzi è un’opportunità preziosa per avvicinare i giovani alle istituzioni e alla vita amministrativa del nostro Comune. Vedere il loro impegno e la loro capacità di proporre idee concrete è motivo di orgoglio e di speranza per il futuro della nostra comunità". Anche l’assessore con delega alla scuola, Elisabetta Zavatti, ha sottolineato l’importanza di questo percorso formativo: "Questa iniziativa rappresenta un’importante occasione di crescita per i ragazzi, che imparano a confrontarsi, a lavorare in gruppo e a sviluppare un senso di responsabilità verso la collettività. Siamo certi che il loro entusiasmo e le loro idee possano portare un contributo significativo al miglioramento della vita e del territorio".