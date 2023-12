Consiglio dei ragazzi, i due sindaci a confronto

PORTOMAGGIORE

La partecipazione alla vita amministrativa del territorio e la coscienza civica si impara anche a scuola. Gli alunni delle scuole dell’obbligo nei mesi scorsi hanno eletto i loro rappresentanti e svolto lezioni introduttive al funzionamento delle pubbliche amministrazioni. Nei giorni scorsi la splendida sala consiliare del municipio di Portomaggiore ha ospitato la seduta del consiglio comunale dei ragazzi, con la partecipazione dei piccoli consiglieri, sindaco e vicesindaco delle elementari e medie dell’Istituto Comprensivo di Portomaggiore. Entusiasta il primo cittadino Dario Bernardi: "E’ stata una seduta densa di domande e proposte in cui è stato un piacere confrontarsi con le ragazze e i ragazzi sulla loro visione della città. Grazie a loro per l’interesse e la partecipazione e alla scuola per portare avanti questo progetto così importante".