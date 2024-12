Consiglio dei ragazzi, sindaco e vice in rosa

BONDENO

Consiglio dei ragazzi in ‘rosa’. E’ una ragazza il nuovo sindaco "junior". Si chiama Martina Cappelli e frequenta la 3°E della secondaria di primo grado. E’ stata eletta dai coetanei che fanno parte del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze (Ccrr)a sua volta eletto all’interno della scuola. Ad assumere il ruolo di vicesindaco è poi Agnese Piganti della classe 2°A. Una coppia al femminile che subentra a quella tutta maschile in carica fino a ieri costituita da Tommaso Ramponi e Riccardo Costanzelli. Una tradizione che si rinnova dal 2009. Da quindici anni l’elezione del sindaco e del vicesindaco dei ragazzi, rappresentano un evento. Sonio figure che per un anno avranno il compito di rappresentare i giovani, raccoglierne istanze e realizzare progettualità condivise. "Un augurio di buon lavoro alla mia giovane omologa, al vicesindaco "junior" e a tutti i membri del Ccrr per un anno ricco di progetti e azioni a favore dei ragazzi", ha detto il sindaco, Simone Saletti, presente durante l’elezione. Omaggi cui ha fatto eco anche l’assessore alle Politiche giovanili, Francesca Aria Poltronieri, aggiungendo "l’ormai indiscutibile importanza di avere sul territorio un organismo capace di condensare le esigenze e le volontà dei ragazzi in modo da consentirci di realizzare iniziative concrete, partecipate e attrattive. Ma l’importanza del Ccrr va al di là delle feste e degli eventi per i giovani, pur importanti – prosegue Poltronieri –, e comprende anche la partecipazione dei ragazzi ai momenti istituzionali più centrali per la comunità, per non parlare delle azioni di natura sociale condotte da questi giovani dotati di grande senso civico. Ringrazio la scuola, nelle persone del dirigente Luca Maiorano e dei referenti di progetto Monica Tassi e Simone Bergamini, e le facilitatrici di Spazio29 Maria Angelillo e Stella Rosini, per la condivisione e la preziosa collaborazione di questa meritevole iniziativa". Oltre a Martina Cappelli e Agnese Piganti, fanno parte del Ccrr per l’anno 2024/2025 anche Filippo Dottarelli e Alice Bertasi (1°A), Masini Filippo (2°A), Riccardo Zucchi e Sofia Benasi (3°A), Francesco Cavazza e Martina Rimondi (1°B), Alex Golinelli e Ottavia Mantovani (2°B), Leonardo Chiari e Cecilia Bergamini (3°B), Riccardo Pisa e Giorgia Zapparoli (1°D), Idris Luise e Anna Bertasi (3°D), Ale Pazzi ed Elena Magri (1°E), Gabriele De Giuli e Letizia Bux (2°E), Fabio Lupi (3°E), Carlo Alberto Poggioli e Nicole Vaccari (1°F), Giorgio Tassinari e Martina Ferri (2°F), e Sofia Hunyor (3°F).