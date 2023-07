Consiglio diviso anche sul carcere E’ scontro sulla richiesta di agenti

Sostenere con il "massimo impegno" la richiesta di nuovi agenti penitenziari per "ristabilire condizioni di sicurezza e lavoro ottimali per gli operatori di polizia penitenziaria e implementare tutte le attività finalizzate al pieno recupero e reinserimento sociale dei detenuti". Questa era una delle due richieste contenute all’interno dell’ordine del giorno firmato dai consiglieri del Pd, Davide Nanni e Mauro Vignolo che ha fatto tanto discutere l’altro giorno in Consiglio Comunale. Sì, perché se da una parte la presentazione di questo atto è stata interpretata come una volontà di "appropriarsi di meriti altrui", dall’altra il fatto che non sia passato al vaglio dell’Aula è stato visto come un affronto e come una "mancanza di volontà politica di farsi realmente carico del tema". Ma riavvolgiamo il nastro. Perché in mezzo a questo battage e alla contrapposizione politica c’è una situazione molto delicata all’interno dell’Arginone. Ed è indubbio che manchino alcune unità di personale di polizia penitenziaria, come è stato denunciato dalle sigle sindacali a più riprese. Diversi, tra l’altro, sono stati negli ultimi mesi gli episodi di violenza e di aggressione che si sono verificati all’interno della casa circondariale. La seconda richiesta contenuta all’interno del documento dei dem, voleva essere in qualche modo una risposta a questa. Tant’è che si richiedeva un impegno di sindaco e giunta a "sostenere attivamente l’amministrazione penitenziaria e le associazioni del terzo settore nella strutturazione e attuazione di progetti volti a creare maggiori occasioni di lavoro esterne per i detenuti che possono beneficiarne, in modo da alleggerire la condizioni di sovraffollamento". "Avevamo chiesto di votare le procedura d’urgenza – spiega Nanni – perché il problema è serio e va affrontato in maniera celere. Evidentemente la destra non ha la reale volontà politica di farsi carico di ciò che accade all’Arginone". Chi ribalta completamente l’angolo di prospettiva è Francesco Carità, capogruppo di Ferrara Cambia. "Assieme al sindaco Fabbri e ad altri esponenti del centrodestra – spiega il consigliere di maggioranza – stiamo lavorando sulla questione della carenza di agenti all’interno del carcere da almeno un anno e mezzo. Tant’è che, proprio domattina (oggi per chi legge), abbiamo un incontro con le sigle sindacali. Al tavolo, oltre a me, siederà anche il primo cittadino: l’obiettivo sarà inviare un documento alla responsabile del provveditorato regionale delle case circondariali (distretto Emilia-Romagna e Marche) per ottenere l’assegnazione di più agenti per Ferrara". E qui si innesta il punto politico.

"Il consigliere Nanni – scandisce ancora Carità – si dovrebbe abituare a brillare di luce propria, anziché tentare di appropriarsi del lavoro altrui. Non è la prima volta che accade, ma questo non mi sembra davvero il modo di fare opposizione". "Anche il consigliere regionale del Carroccio, Fabio Bergamini – chiosa Carità – può testimoniare che il lavoro fatto fin qui è stato tanto, e parte da molto lontano. Checché ne dica il Pd".

Federico Di Bisceglie