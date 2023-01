Consiglio, Gallerani è il più votato

Si sono tenute nei giorni scorsi le elezioni del Consiglio dell’Ordine degli avvocati per il quadriennio 2023-2026. Aventi diritto al voto erano 863, i votanti 570. Al termine delle operazioni elettorali, che si sono svolte nei giorni 25, 26 e 27 gennaio, sono risultati eletti come componenti del consiglio i consiglieri: Eugenio Gallerani con 329 voti; Luca Canella (280); Laura Melotti (255); Eleonora Molinari con 246 voti; Lorenzo Bramante 233; Francesco Andriulli (217 voti); Irene Costantino (205); Luca Tieghi (174); Laura Iannotta con 155; Adele Vittoria Campili (139); Luca Massari 131. Per le elezioni dell’organismo del Comitato Pari Opportunità i votanti erano 427. Gli eletti sono Matteo Pancaldi con 246 voti; Rita Reali 161; Barbara Lepore 126; Laura Caleffi 67.