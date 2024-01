Consiglio, Gilberto Bertarelli subentra a Larosa

COMACCHIO

Si è riunito ieri sera il consiglio comunale di Comacchio. Primo punto all’ordine del giorno è stata la surroga del consigliere di maggioranza Emanuele Larosa, che nell’ultima seduta del 2023 aveva presentato le proprie dimissioni. A prendere il suo posto, nel gruppo Lega Salvini Premier, è Gilberto Bertarelli. Per il consigliere entrante si tratta di un ritorno nell’assemblea cittadina. Non è stata, invece, trovata la quadra per la nomina del nuovo vicepresidente del consiglio comunale (ruolo spettante ad un componente della minoranza), resasi necessaria a seguito delle dimissioni presentate dal capogruppo di Fratelli d’Italia Bruno Calderoni. La seduta è stata sospesa per consentire ai rappresentanti dell’opposizione di esprimere un nome da sottoporre al voto del Consiglio, da cui è emersa la proposta di Luca Buzzi (gruppo Partito Democratico - Partito Rifondazione Comunista - Lista ‘Insieme per Comacchio’). Sono seguite le operazioni di voto da parte del consiglio comunale, con la maggioranza che non ha trovato pieno accordo sul nome di Buzzi. Ne è scaturito un acceso dibattito. Così, il presidente del consiglio comunale Pier Paolo Carli ha avanzato la proposta all’assemblea di rinviare il punto a una prossima seduta: proposta che ha ricevuto il via libera a maggioranza.

v.f.