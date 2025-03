Consiglio Ferrara interrotto da esponenti pro Palestina: la reazione di Alan Fabbri

Ferrara, 24 marzo 2025 – La tensione è altissima. Un gruppo di manifestanti pro Palestina, con tanto di bandiere e striscioni, è intervenuto nel pomeriggio durante la seduta del Consiglio Comunale per sottolineare la contrarietà alla mozione – presentata dai gruppi di maggioranza – finalizzata al riconoscimento dei due popoli e due stati. Israele e Palestina.

Consiglio comunale interrotto da rappresentati pro Palestina a Ferrara: la reazione del sindaco Alan Fabbri (Foto Dire)

L’atmosfera si surriscalda quando, interrompendo la discussione al grido di “vergogna” i manifestanti iniziano a esibire manifesti e a sventolare le bandiere palestinesi. Il sindaco Alan Fabbri non ci sta. Si alza e replica: “Vergognatevi voi, rispettate il Consiglio Comunale che è un consesso democratico”.

Si avvicina agli spalti del pubblico. Uno dei leader della manifestazione pro-Palestina scende a sua volta e si avvicina. Arrivano praticamente naso a naso. Intervengono prontamente le forze dell’ordine. Il rischio è di arrivare alle mani.

Il primo cittadino si rivolge anche al presidente del centro sociale La Resistenza, Francesco Ganzaroli: "Quando dici che ho le mani sporche di sangue, non sai quello che dici”.

Interviene anche la polizia locale, oltre alla Digos. In aula i consiglieri iniziano a rumoreggiare. Sembra che i più agitati siano stati allontanati. Qualche grido del tenore “genocidio, genocidio” echeggia ancora in un’aula con i nervi sempre più a fior di pelle. Un diverbio si registra anche tra il consigliere dem, Enrico Segala e lo stesso Fabbri. "Non ci può accusare di complicità con questi manifestanti”, replica l’esponente della minoranza.