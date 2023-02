"Consiglio, le dimissioni? Modo per fare chiarezza"

Caro Carlino,

la cronaca di oggi riporta l’ultimo, ottimo e dettagliato resoconto della situazione processuale della nota vicenda che coinvolge alcuni componenti dell’Assemblea del consiglio comunale. Sento quindi come cittadino ma, se mi è consentito anche quale ex vice Presidente del consiglio comunale per 14 anni che ha collaborato con quattro eccellenti presidenti (Savini, Buriani, Colaiacovo, Calò), di esprimere un parere su di un fatto che, in questi anni, ha alimentato le cronache, spesso sul nulla moltiplicato zero. Non entro nel merito giudiziario dei torti e delle ragioni che è compito di magistrati e legali che, facendo il loro mestiere, toccano di fioretto con abilità olimpica, ma solo nel merito dell’opportunità politica della vicenda. Quest’ultima infatti offrirebbe agli interessati una possibilità di riscatto, soprattutto a livello di immagine esterna, verso coloro che fra poco più di un anno si recheranno alle urne per confermare o meno la fiducia nei propri rappresentanti. Questa opportunità politica ha un solo nome: dimissioni. Le dimissioni non sarebbero errori procedurali, proiettili, lettere anonime o quant’altro ma un semplice modo di fare chiarezza sul proprio agire e toglierebbero forza ad interessi di bottega, passioni di parte e propaganda. Io la penso così.

Giampaolo Zardi