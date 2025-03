Consiglio nazionale, confermati i vertici

Si è concluso, nei giorni scorsi a Napoli, il congresso nazionale del Psi. Sono stati tre giorni di intenso dibattito e davanti ad una platea di 400 delegati, sono interventi tutti i leader invitati del centrosinistra. Ferrara è stata rappresentata dal segretario provinciale Davide Stabellini, Gianni Squarzanti segretario cittadino, Padovani Gianni per il Basso Ferrarese e Rosalia Govoni per l’Alto Ferrarese.

"Il congresso ha testimoniato una vitalità del partito che cresce in termini numerici a due velocità, il sud Italia maggiormente favorito dalle adesioni rispetto al regioni del nord. Il congresso in termini di contenuto ha percorso il momento straordinario che stiamo vivendo sviluppando preoccupazione rispetto alle guerre in atto e alla politica internazionale che sta profondamente cambiando". Si è proceduto alla ridefinizione degli organismi interni del partito che hanno riconfermato segretario nazionale Enzo Maraio e per Ferrara nel nuovo consiglio nazionale Gianni Squarzanti e Davide Stabellini.