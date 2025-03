Consiglio notarile, . Bizzi è presidente

È Samuele Bizzi il nuovo presidente del Consiglio notarile di Ferrara. Notaio in ruolo dal 2014 con sede principale a Comacchio, Bizzi sedeva già in Consiglio. Prende il testimone da Giuseppe Giorgi che, dopo anni di mandato alla guida dei notai del distretto, ha scelto di non ricandidarsi, pur rimanendo in qualità di consigliere. Invariato poi il resto del Consiglio notarile, con Nicola Di Staso segretario, Francesco Leoni tesoriere e i consiglieri Alessandra Artioli, Alessandro Riccioni e Carlo Curatola. Bizzi è anche docente alla scuola notarile ‘Rolandino Dè Passeggeri’ di Bologna, e ha diretto il Centro studi italiano dell’imprenditorialità, ed è delegato, dal 2020, del Comitato regionale dei Consigli notarili dell’Emilia-Romagna.

"Nell’accingermi a ricoprire questo nuovo incarico – commenta il neo presidente Bizzi – non posso che ringraziare i colleghi che mi hanno concesso la propria fiducia. Da parte mia, mi impegnerò per dare impulso al notariato ferrarese".