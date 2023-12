Consiglio, scontro sul Cpr. Ferraresi: "Sarà un lager". Dem all’attacco di Fabbri. Balboni: "Istituiti dal Pd"

Di Bisceglie

"Caserma-lager". "Approccio militarizzato alla questione migratoria". La capogruppo del gruppo Misto Anna Ferraresi, esponendo la sua mozione incentrata sull’ipotesi di costruire un Cpr a Ferrara, scandisce parole pesanti. Cita a più riprese un "recente sopralluogo della senatrice Ilaria Cucchi" nel centro di Ponte Galeria. Per lei – forte anche di un sostegno trasversale dell’opposizione – è "inaccettabile" o, ancor peggio, "incostituzionale" la condizione "in cui si trovano i migranti rinchiusi nei centri di accoglienza per rimpatrio". Niente da fare. La mozione viene respinta dalla maggioranza: 16 a 11. Si astiene solo Catia Pignatti (Ferrara Nostra). Non è servita neanche la risoluzione alla mozione, presentata dal Pd per bocca della consigliera Anna Chiappini a invertire l’esito di una bocciatura annunciata. Ma probabilmente il vero intendimento della consigliera, così come di tutta l’opposizione, era quello di tenere vivo il dibattito su un tema che probabilmente è solo l’antipasto della campagna elettorale. "Il Cpr è inutile – dice a chiare lettere il capogruppo pentastellato, Tommaso Mantovani – non blocca i flussi e non è risolutivo". Duro anche l’intervento del capogruppo del Pd, Francesco Colaicovo che sul tema Cpr nella mattinata di ieri ha presentato un documento anche in consiglio provinciale. "Questi centri – scandisce il dem – sono strutture molto più coercitive rispetto alle carceri. Sono luoghi nei quali avvengono sistematiche violazioni dei diritti umani". Ma il Cpr secondo Colaiacovo è soltanto l’epifenomeno di "una visione paradossale che ha il sindaco Alan Fabbri sull’immigrazione: per lui l’importante è che non se ne parli". E l’elemento che stride nella logica del capogruppo Pd è che "questi centri sono pieni di persone che vogliono lavorare e contemporaneamente abbiamo le nostre aziende e le nostre campagne che reclamano manodopera. Forse sarebbe il caso di ascoltare le parole del vescovo Perego". La replica, pacata ma risoluta, arriva dall’assessore Alessandro Balboni. "Questo dibattito è stato caratterizzato per lo più da falsità e da ipocrisie – scandisce l’amministratore – Tanto più che l’origine del Cpr risale al governo guidato da Claudio Gentiloni e Marco Minniti. Entrambi del Pd, nel 2017. Questo governo ha semplicemente, rimodellandola, applicato la legge dello Stato tentando – anche attraverso la sottoscrizione di accordi bilaterali strategici con i Paesi di origine – di arginare l’accoglienza incondizionata propugnata per anni dal Pd". Non è solo la questione del Cpr. Quella di ieri in Consiglio Comunale è stata una contrapposizione non solo sul Cpr, ma sulla visione complessiva in ordine al fenomeno migratorio. Muro contro muro. Il tema è caldo e la distanza di sensibilità tra le forze politiche è siderale. "Al momento – precisa Balboni – stiamo parlando di una valutazione tecnica sui siti nei quali collocare eventualmente il Cpr, avviata dai prefetti della Regione. Per cui, mi pare che tutto questo dibattito sia surreale. Ma una cosa è certa: il modello fallimentare sull’accoglienza che per anni la sinistra ha portato avanti nel Paese, è fallito su tutti i fronti". La platea rumoreggia. Si intravedono sugli spalti don Domenico Bedin, l’ex assessore alle Politiche Sociali, Chiara Sapigni, il dirigente della Cgil Luca Greco, il militante dem Giorgio Scalabrino Sasso e l’ex consigliere del Pd, Pietro Turri. È sua la sintesi migliore per descrivere il dibattito di ieri pomeriggio: "Na baldunara". A beneficio di chi non pratica il dialetto: il caso. Il livello di concitazione più alto è stato lo scontro tra il presidente del Consiglio Comunale, Lorenzo Poltronieri e il dem, Davide Nanni. "Non può criticare il sindaco", è stata l’intimazione del presidente a fronte della recriminazione di Nanni sull’assenza del primo cittadino Alan Fabbri in aula. In tutto, una baldunara appunto.