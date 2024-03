Consiglio, Tomasi è il meno presente

Dal 21 ottobre del 2021 all fine di febbraio sono stati convocati 24 consigli comunali presso la residenza municipale di Codigoro e il consigliere meno presente risulta essere, grazie ai dati forniti dall’amministrazione comunale, è il capogruppo dell’opposizione e candidato a sindaco Luca Tomasi con 9 assenze su 24 assise. E’ bene precisare che tutte le assenze sono giustificate anticipatamente al presidente del consiglio Elia Mantovani, e sono sempre dovute "a motivi di lavoro", Tomasi ha un’attività al mare e durante l’estate fatica ad essere presente oppure per "malattia". Seguono nella classifica dei meno presenti altri 2 consiglieri di opposizione che sono Christian Bazzanini con 7 assenze e la collega, sempre della minoranza Elisa Piffanelli mentre gli altri due consiglieri d’opposizione registrano Dario Gabbari 2 assenze e Marco Barboni una sola. Complessivamente il gruppo di minoranza ha una minor presenza che sfiora il 20% mentre la maggioranza, fatte le debite proporzioni pur con 12 tra consiglieri e membri di giunta, non supera il 3%. Il consigliere che ha presentato il maggior numero di interpellanze è Marco Barboni riportando i disagi e le richieste dei cittadini. Fra le altre curiosità quella che il conigliere Christian Bazzanini sugli oltre cento argomenti discussi negli ordini del giorno non è mai intervenuto, risultando l’unico, fino ad oggi, che non ha mai registrato la propria voce nei nastri delle sedute del consiglio comunale su un qualsiasi argomento. Fra le fila della maggioranza la meno presente è stata l’assessore Simonetta Graziani con 3 assenze seguita dai consiglieri Tiziano Chiarabelli con 2 come l’assessore Stefano Adami mentre registrano una sola assenza sia i consiglieri Simona Pennini e Marco Ruffato.

cla.casta.