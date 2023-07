Consorzio Cer-Canale Emiliano Romagnolo e Co.Pro.B sottoscrivono accordo per irrigazione sostenibile della barbabietola da zucchero Consorzio Cer-Canale Emiliano Romagnolo e Co.Pro.B-Cooperativa Produttori Bieticoli hanno firmato un accordo per sviluppare un progetto sperimentale di irrigazione sostenibile della barbabietola da zucchero. Soluzioni innovative per affrontare le condizioni di instabilità idroclimatica.