Consorzio di Bonifica Pluviometri e piogge? Tutte le notizie dalla app

Una app per fornire un interessante e utile servizio in tempo reale per gli utenti è stata presentata ieri dal Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara. L’obiettivo è avvicinare e avvicinarsi sempre più alle migliaia di cittadini che fruiscono dell’importante, quanto ancora poco conosciuta, attività di questo ente che svolge compiti legati all’irrigazione e scolo delle acque attraverso una fitta rete di canali (oltre 4.000 chilometri) e impianti di bonifica. Va da sé la sua rilevanza a fianco del mondo agricolo ma anche del territorio nel suo complesso che, di fatto, viene difeso grazie a idrovore e altri impianti.

Il nuovo servizio, di facile installazione, è appunto informativo su diversi aspetti della vita quotidiana eo lavorativa: dalle previsioni del tempo (attraverso Arpae) ai pluviometri installati in varie parti della provincia, dai lavori in corso alle notizie più generali riguardanti il Consorzio e la lunga serie di contatti possibili nelle varie località del vasto territorio. Dunque "un orgoglio" per l’ente, ha commentato il presidente Stefano Calderoni (gli erano a fianco il direttore generale Mauro Monti e il responsabile del settore agronomico Aldo Bignami).

L’illustrazione tecnica della app è stata svolta dal responsabile di programmazione e comunicazione Cristiano Campagnoli. Se il Consorzio di Bonifica si occupa di acqua, evoca subito anche gli attuali (grossi) problemi dovuti alla siccità. La riflessione, durante la conferenza stampa, è infatti poco dopo scivolata sulla situazione nella quale versano le nostre campagne e su quale possa essere il futuro prossimo non solo del comparto. Calderoni non ha nascosto "grande preoccupazione" perché "scorre poca acqua nel Po (è anche alto il cuneo salino ndr) e il quadro è simile a quello dell’anno scorso con l’aggravante che le falde acquifere si sono ridotte della metà". Nel 2022 si arrivò in fondo risolvendo il problema e si spera altrettanto per questa annata confidando, ovviamente, nell’arrivo di nuova pioggia. In futuro c’è forse un razionamento idrico? "Il tema non è all’ordine del giorno".

Lo dirà il tempo. Sullo sfondo, poi, ha aggiunto il presidente, c’è un problema giuridico-strutturale con l’autorità di Bacino che sostanzialmente "non ha poteri" e dunque i tanti soggetti coinvolti tirano ciascuno dalla propria parte. Si confida in ciò che faranno il commissario e la cabina di regia insediati dal governo anche in tema infrastrutture. Al riguardo, il Bacino ferrarese dovrà ripristinare la sua completa funzionalità, auspica Calderoni, mentre a livello generale "si attende una nuova norma sul consumo del suolo che sta passando sempre più da permeabile a impermeabile". Domani, infine, prende il via la stagione irrigua, in anticipo.

Alberto Lazzarini