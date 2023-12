Consorzio di Bonifica: segno più: "Oltre 160 milioni per il territorio"

Il Consiglio di amministrazione del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara ha approvato il bilancio di previsione per il 2024 che ammonta a 39 milioni e 800mila euro e non prevede alcun aumento degli oneri consortili a carico di cittadini e imprese. Si tratta di una cifra realistica ma che naturalmente potrebbe subire delle fluttuazioni soprattutto a causa dell’incognita dei costi energetici ancora instabili e le emergenze dovute agli eventi climatici estremi, come spiega il presidente del Consorzio, Stefano Calderoni. "Siamo soddisfatti dell’andamento economico del 2023 e del bilancio previsionale per il prossimo anno, siamo riusciti a non caricare i nostri consorziati di oneri aggiuntivi, che sono stati recuperati grazie a economie interne. In particolare, abbiamo assorbito l’aumento dei costi del personale previsto dal rinnovo del contratto nazionale dei consorzi di bonifica e il picco dei costi energetici di maggio, durante il grave eccesso di pioggia che ha portato disagi sul territorio. Nel 2024 ci sarà la completa ricostituzione del patrimonio dell’ente, fondi di accantonamento che erano stati utilizzati per fronteggiare l’esplosione delle spese energetiche nel 2022. Torniamo nelle stesse condizioni del 2021, ripristinando una solidità finanziaria che risulta essenziale nei momenti di emergenza. I lavori porteranno un miglioramento della tenuta idrogeologica del territorio. Questo grazie anche alla collaborazione con gli enti locali che hanno aderito al piano strategico “Idropolis”". Anche il direttore generale, Mauro Monti si è detto soddisfatto dell’andamento dell’ente, che dovrà affrontare nel 2024 uno sforzo straordinario per la realizzazione delle opere. "Abbiamo 14 interventi alcuni dei quali relativi ai bandi del Pnrr in corso di realizzazione per un valore di 76 milion e altri 8 interventi, ancora da appaltare, per 16 milioni e 500mila euro. In contemporanea abbiamo il ripristino dei danni ai canali provocati dagli eventi di maggio e previsti dal Piano Alluvione che riguarda un’ampia parte del territorio e prevede 28 interventi per 14 milioni di euro. Stiamo gestendo 50 interventi che impegnano il personale di tutti gli uffici strategici dell’ente. Poi abbiamo altri 7 progetti ancora non finanziati per un valore di oltre 57 milioni che speriamo verranno finanziati e questo porta a 57 interventi e un totale di quasi 164 milioni. Diciamo che con questi numeri lo sforzo sarà davvero straordinario, ma ho piena fiducia nelle grandi competenze e nella professionalità di tutto il personale e sono certo conseguiremo un risultato che non è del Consorzio di Bonifica ma è patrimonio di tutti coloro che vivono sul nostro territorio".