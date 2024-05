Consorzio di Bonifica, un piano per l’ambiente

Il Consorzio di Bonifica Pianura Ferrara ha presentato la prima edizione del report di sostenibilità, un documento che rappresenta per l’ente una tappa importante nel percorso di miglioramento degli impatti sociali, ambientali ed economici sul territorio. Attraverso questo report, che si riferisce al 2023, il Consorzio intende informare i propri portatori di interesse delle iniziative intraprese nonché degli impatti generati attraverso la rendicontazione di alcuni indicatori condivisi su scala internazionale.

"Uno dei primi temi che abbiamo affrontato in questa consigliatura è quello della sostenibilità ambientale – le parole del presidente Stefano Calderoni –, abbiamo avviato una serie di attività che ci permettessero di raggiungere obiettivi strategici di adattamento e mitigazione. Abbiamo investito 110 milioni di euro per rendere il territorio più sicuro e resiliente, in grado di rispondere alle sfide che ci mette di fronte il cambiamento climatico: tanto rimane ancora da fare, stiamo continuando a progettare. Per quanto riguarda la riduzione delle emissioni, abbiamo messo in campo azioni concrete: entro la fine del 2024 arriverà un vero piano strategico per l’implementazione delle energie rinnovabili all’interno del Consorzio, studiando siti dove installare pannelli fotovoltaici e diventare ancora più sostenibili dal punto di vista ambientale, oltre che risparmiare denaro in bolletta". Gestione di alluvioni ed emergenze, contrasto ai cambiamenti climatici, all’avanzamento del cuneo salino e alla subsidenza ed eustatismo marino: questi i punti chiave su cui si focalizza il lavoro del Consorzio, che con 4.200 canali e 166 impianti idrovori è il più complesso d’Italia. Tra il 2021 e il 2025, periodo coincidente con l’attuale mandato amministrativo, saranno realizzate opere per quasi 100 milioni di euro, finanziate da contributi esterni quali Pnrr (58 milioni), piano per il contrasto agli effetti della subsidenza (7 milioni), piano alluvione (14 milioni) e altri fondi regionali, nazionali ed europei.

"Questo report mette in evidenza quanto le attività consortili contribuiscano in modo sostanziale alla tutela dell’ambiente – prosegue Calderoni –. I dati evidenziati potranno costituire un punto di partenza da migliorare nel corso degli anni, introducendo tutte le misure che potranno integrarsi maggiormente con le esigenze di sostenibilità dalle quali un ente come il nostro non può più prescindere. L’impegno quotidiano del nostro Consorzio contribuisce a tutelare la comunità contro i rischi idraulici che insistono su questo comprensorio: il territorio ferrarese, infatti, trae origine dall’impegno di donne e uomini che lo hanno strappato al mare rendendolo salubre e produttivo, ma le sue caratteristiche morfologiche lo rendono vulnerabile nei confronti del delicato equilibrio che esiste tra l’acqua e la terra".

Jacopo Cavallini