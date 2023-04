Consorzio di Burana, visita del Fai di Modena

Domenica il Fai di Modena arriva in terra bondenese alla scoperta degli impianti di bonifica del Consorzio di Burana. "La visita è un’ occasione unica e rara di conoscere una parte del nostro territorio regionale che ieri come oggi ha dovuto combattere con le braccia e poi con la tecnologia, il problema del governo delle acque – ha sottolineato il presidente del Consorzio Francesco Vincenzi (foto) – e siamo particolarmente lieti di accogliere gli amici modenesi in questa giornata speciale". Saranno così visitati alcuni impianti idrovori costruiti a partire dagli anni Venti del ‘900 a protezione e regolamentazione delle acque del fiume Panaro quali l’impianto di Santa Bianca, esempio di infrastruttura in stile littorio. Poi l’impianto Bondeno-Palata e per ultimo il polo idraulico Pilastresi a Stellata in prossimità del fiume Po. Il pranzo è previsto come da tradizione presso lo storico ristorante Tassi di Bondeno.

Lauro Casoni