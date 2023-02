Il presidente del Consorzio Lido degli Estensi, Adamo Pavan e il direttivo tutto, accoglie l’urlo di aiuto lanciato dal collega Gianni Nonnato, presidente per il Lido delle Nazioni, in merito al giusto problema della difficile, quasi impossibile reperibilità di personale lavorativo per le attività Estive-Turistiche. "Un problema che tocca tutta la nazione – dice Pavan – legato al reddito di cittadinanza mal gestito e il mal costume italiano del troppo lassismo degli ultimi anni. E vi è pure una responsabilità diretta di alcuni titolari di aziende, spregiudicati e senza scrupoli nello sfruttare dipendenti e collaboratori. Sfruttare poi i giovani è un autogol pazzesco. Sfiancare e peggio ancora disilludere, spegnere loro ogni scintilla di orgoglio e speranza nel futuro, generato dal lavoro onesto e leale, è a mio avviso un crimine di cui anche la società e i legislatori devono prendersene responsabilità".

E torna nello specifico del territorio turistico e non solo di Comacchio con i suoi 7 Lidi. "Il Consorzio Lido degli Estensi ritiene di cercare soluzione in concertazione con le autorità, amministrazione comunale, provinciale e regionale, le associazioni di categoria e consorzi del territorio – spiega – e una implementazione sostanziosa dei tavoli di confronto su tutte le tematiche atte a rispondere e risolvere tutte le molteplici difficoltà che si presentano ora e in futuro. Solo con lo sforzo comune ed il civile e leale confronto ce la si può fare. Confronti in Provincia e in Regione saranno ricercati ed ampliati per fare meglio e di più per i turisti ma soprattutto per tutti gli imprenditori, stabili e stagionali. Ben vengano iniziative come ’Oh my job’ di Assobalneari per mettere in contatto chi cerca con chi offre lavoro, le piccole associazioni spontanee per l’abbellimento delle località e tutto ciò che è spirito collaborativo e di supporto tra i vari attori di Comacchio e i suoi Lidi".

E sottolinea. "Dare soluzioni è la missione del Consorzio Lido degli Estensi che da oltre 35 anni è il vero termometro e riferimento per proprietari immobiliari, imprenditori, turisti e portavoce verso le autorità che solo con questo "strumento" possono avere un quadro fedele e veritiero dello stato di salute del territorio – chiude Pavan –. Ricordo che già si è in ritardo per la programmazione integrata degli eventi di intrattenimento e promozione estiva, oltre che bandi di assegnazione dei mercatini serali dell’arte e dell’ingegno, svago serale. Abbiamo molte idee da mettere sul tavolo ma vorremmo anche un ascolto maggiore da parte dell’amministrazione".