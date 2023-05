Consorzio Italfrigo, domenica a Copparo cerimonia per i 40 anni

È nato nel 1983 da un gruppo di aziende artigiane specializzate nel settore dell’autotrasporto refrigerato che operavano per conto della Latte Ala. Il Consorzio Trasporti Italfrigo di Copparo compie 40 anni e domenica celebrerà il compleanno con una cerimonia presso la sede di via Cosmè Tura. La cerimonia, il cui inizio è previsto per le 12, si aprirà con l’intervento di Claudio Ballerini, presidente dal 2012, a cui seguiranno gli interventi del sindaco Fabrizio Pagnoni, che ieri ha visitato la struttura, di Lorenzo Folli, responsabile dell’area sindacale e sociale di Cna, e di Nadia Bonifazi, responsabile di Cna Fita.