Consorzio vivai. Sbarco a Berlino: "La vittoria del made in Italy"

"Siamo a Fruit Logistica in occasione del quarantesimo anniversario dalla fondazione per presentare il frutto del programma di ricerca per il miglioramento genetico melo e fragola e per incontrare operatori del settore e partners europei ed internazionali", così Mauro Grossi, presidente del consorzio italiano vivaisti di San Giuseppe di Comacchio, annuncia la partecipazione con un proprio stand nello spazio comune Piazza Italia del Cso Italy alla Fiera Fruitlogistica di Berlino.

"Il quarantesimo anniversario dalla nostra fondazione – continua Grossi – costituisce un importante traguardo raggiunto grazie al supporto anzitutto dei nostri soci (Mazzoni Vivai, Salvi

Vivai, Tagliani Vivai), del nostro team, dei nostri partners. Tra i quali ricordiamo Idris Trading Consulting (ha recentemente festeggiato il suo venticinquesimo anniversario), dei nostri clienti. Un traguardo che rappresenta al contempo un punto di partenza per i nostri prossimi ambiziosi obiettivi consortili di ricerca e sviluppo varietale al servizio di tutta la filiera produttivo- distributiva e del consumatore finale. A questo appuntamento – prosdegue – Civ avrà modo non solo di presentare l’unicità della nostra esperienza di 40 anni nella innovazione varietale di fragola e melo (in grado di fornire frutti di alta qualità che possono essere coltivati con basso fabbisogno energetico, basso costo della manodopera e basso impatto ambientale) ma anche soprattutto di incontrare i principali operatori del settore ed i nostri licenziatari/partners internazionali con cui abbiamo collaborazioni di tipo strategico-operativo".

Per rispondere ai sempre più specifici bisogni ed esigenze di produttori e consumatori ed al continuo cambiamento climatico-ambientale a livello globale, il programma di miglioramento genetico/breeding Civ si basa sui alcuni capisaldi. Tra i quali, naturale rusticità delle piante, facilità di coltivazione, produttività, adattabilità a diverse condizioni pedoclimatiche, resistenza alle più importanti patologie ed una sempre maggiore eco-sostenibilità (ad esempio ridotte esigenze idriche e nutrizionali). "Con l’occasione del nostro quarantesimo anniversario – continua il direttore commerciale Federico Stanzani – il Civ organizzerà una serie di eventi nel corso dell’anno con inizio celebrazioni ad aprile nella sede di San Giuseppe".