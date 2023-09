"Consulenze, come vengono pagate?"

Ambiente. Gibertoni (Misto): "Calendario venatorio, Regione succube dei cacciatori".

Dopo la sentenza del Tar e la parziale modifica del calendario, interrogazione per sapere se è stato presentato il ricorso al Consiglio di Stato, quanto è costato: "La giunta dica se accoglie le richieste delle associazioni di cacciatori per pagare consulenze private". Giulia Gibertoni (capogruppo Misto) vuole sapere "se intenda accogliere le richieste delle associazioni dei cacciatori sostituendo, di fatto, il settore regionale competente in materia venatoria e Ispra con consulenze pagate dalla Regione Emilia-Romagna con denaro pubblico".