Consulta, Balboni lascia. Scontro con il Comune

CENTO

"Le continue assenze di risposte dell’amministrazione comunale alle domande nei 13 verbali della Consulta e di documentazioni, hanno reso la situazione impossibile. Rassegno le dimissioni". E’ così che Giacomo Balboni, presidente della consulta di Cento ha voluto dire basta. "L’Amministrazione sottolinea spesso l’importanza delle Consulte, ma poi i fatti sono altri – tuona - Tanti sono gli esempi di come si potevano affrontare e risolvere problemi ma ci sono cittadini di serie A ed altri cittadini, progetti non condivisi per raccogliere migliorie, nessuno che a controllare la corretta esecuzione delle opere, trovandoci con alberi agonizzanti, abbattimenti senza rispetto dei cicli della fauna, porfido che salta, pozzanghere per errate pendenze, insediamento cantieri come funghi con limitazioni alla viabilità senza dialogo preventivo con residenti o attività. Gravissime anche le numerose non risposte a cittadini o perché non aventi un codice fiscale di gruppo. Base del rispetto tra Amministrazione e Cittadini". E dunque le dimissioni. "Ho continuato a sperare di poter collaborare a migliorare Cento, ho cercato di spiegare l’importanza della Consulta a tantissimi cittadini sfiduciati – conclude – ma c’è troppo dispiacere per situazioni semplici, ma irrisolte e nella seduta di giovedì ho dato le dimissioni da presidente e consultore".

Immediata la risposta del vicesindaco. "Attendo di riceverle anche ufficialmente a protocollo, a testimonianza che non sia solo una strumentalizzazione – invita Vito Salatiello – non ci siamo mai sottratti al confronto e alla presenza in consulta, al contrario di quanto avvenuto storicamente. Balboni non riferisce anche che il 17 aprile e 8 maggio ha convocato nonostante gli avessi segnalato l’impossibilità a partecipare perchè c’era la presentazione di tappa del Giro d’Italia e la consulta a Reno Centese. Tralascio l’opportunità di convocare una consulta concomitante. Parlando di trasparenza, non ha informato i suoi consultori che nella seduta del 22 gennaio, l’ultima alla quale ho partecipato, sono state fatte registrazioni audio nascoste e poi divulgate alla stampa, fatto di cui è stata informata l’autorità giudiziaria. E perchè, dal 23 gennaio, non ha risposto al mio messaggio di invito a riunirci con i consultori per iniziare a lavorare sull’obiettivo di consulta 2024 sulla disabilità? Quanto al 6 giugno, non mi è arrivata richiesta. E disatteso il sollecito a preparare ordini del giorno chiari concordando con l’assessore di competenza, il momento di trattazione". E puntualizza. "Ho sempre risposto ai quesiti inviati, diverso è dire che le risposte non siano sempre state gradite al Presidente – conclude - Nelle mie esperienze da consultore e amministratore, non ho mai visto gestire così una consulta".

Laura Guerra