Consulta del Parco, l’appello: "Invitiamo le associazioni ad aiutarci"

COMACCHIO

È un invito aperto quello che il Parco del Delta del Po Emilia-Romagna intende rivolgere a tutte le associazioni di volontariato e di categoria, dell’artigianato e del turismo, nonché ai portatori di interesse, a manifestare le proprie candidature, per poter entrare a far parte della Consulta del Parco. Un allargamento nel segno della sempre maggiore corresponsabilità e condivisione nella gestione di un’area protetta, attraverso l’ascolto di chi nel territorio vive e lavora e dunque può offrire un punto di vista privilegiato per politiche sempre più efficaci. "Il Parco del Delta del Po comprende una vasta porzione di territorio ed abbiamo ritenuto opportuno far partecipare più realtà sociali al processo decisionale nei modi previsti dal nostro statuto - sottolinea la presidente del Parco Aida Morelli -. È importante per noi raccogliere più soggetti che siano disponibili a contribuire in modo costruttivo alla vita dell’Ente". Le proposte di candidatura dovranno essere inviate all’indirizzo pec del Parco: parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it entro le 12 di venerdì 12 aprile. Le proposte raccolte saranno sottoposte alla Comunità del Parco che provvederà a trasmettere le nuove rappresentanze al Comitato Esecutivo, come prevede lo Statuto dell’Ente. Attualmente la Consulta del Parco del Delta del Po Emilia Romagna annovera ventitré rappresentanti fra associazioni ambientaliste, agricole, ittiche, di categoria, sindacati e venatorie.