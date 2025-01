Consulta e giunta divisi sul bilancio. I cittadini: "Mancano entrate e uscite"

"Riteniamo necessario respingere con fermezza l’affermazione secondo cui non avremmo approvato il bilancio per una presunta incapacità di comprenderlo". A parlare è la consulta di Cento che prende una ferma posizione davanti alle parole in consiglio comunale dell’assessore al bilancio Carlotta Gaiani che afferma essere "difficile per il ruolo che svolgono le consulte, astrarsi dalla visione delle problematiche della frazione e analizzare il bilancio in modo complessivo e difficoltà di comprensione del documento troppo complicato" portando al voto negativo.

"La Consulta è composta da professionisti e imprenditori con competenze specifiche e consolidata esperienza nella valutazione di bilanci – dicono - Gli imprenditori, in particolare, operando nel settore privato, comprendono bene l’importanza di analizzare un bilancio, poiché le loro decisioni incidono direttamente sul proprio lavoro e sulla vita dei dipendenti. Sottolineiamo che le critiche ricevute, secondo cui non avremmo compreso il bilancio, sembrano implicare che tutti i rappresentanti della maggioranza abbiano compreso il documento. Invitiamo questi rappresentanti a partecipare a una prossima Consulta, per chiarirci i dubbi, vista l’assenza di rappresentanti dell’amministrazione".

E iniziano parlando di tempi. "Abbiamo ricevuto il documento integrale di 335 pagine, solo il 10 dicembre 2024, e il 19 dicembre la versione sintetica in slide – proseguono – sono questi tempi estremamente ristretti a limitare la possibilità di analizzare adeguatamente il bilancio e di confrontarci in maniera approfondita".

Critiche al formato sintetico. "Si limita a riassumere l’importo dei costi delle opere pubbliche, senza consentire una valutazione integrata del conto economico – dicono – Mancano elementi essenziali quali l’evidenza di eventuali perdite, entrate, o spese significative, indispensabili per una comprensione completa. Le slide si concentrano su aspetti grafici visivi, enfatizzando i successi dell’amministrazione e i progetti futuri, senza fornire una rappresentazione chiara delle criticità. La mancanza di dettagli come entrate e uscite correnti, debiti residui, fondi accantonati e perdite, rende impossibile una valutazione responsabile. Il formato proposto è insufficiente per prendere decisioni informate e trasparenti, che rispecchino l’interesse della comunità".

E lamentano l’assenza di confronto con l’amministrazione. "All’incontro del 20 dicembre, nessun rappresentante dell’amministrazione era presente per fornire chiarimenti, considerato anche i tempi stretti – aggiungono – questo ha impedito un confronto costruttivo e amplificato il nostro senso di insoddisfazione. Riteniamo che il rispetto del ruolo della Consulta sia essenziale per garantire un dialogo istituzionale corretto. Purtroppo, molte delle nostre domande rimangono senza risposta, compromettendo il nostro lavoro e il contributo che desideriamo offrire. La nostra decisione di non approvare il bilancio è stata presa con il massimo rispetto per i cittadini che rappresentiamo. Rimaniamo a disposizione per un confronto costruttivo e lavorare nell’interesse della comunità".

Laura Guerra